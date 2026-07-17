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В России разработали новые правила возврата ж/д билетов

В России разработали новые правила возврата ж/д билетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой по отмене действующего ценового регулирования в отношении платы, взимаемой ж/д перевозчиками за возврат билета, а также установить ее предел в размере 10 процентов стоимости самого билета.

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