В России разработали новые правила возврата ж/д билетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой по отмене действующего ценового регулирования в отношении платы, взимаемой ж/д перевозчиками за возврат билета, а также установить ее предел в размере 10 процентов стоимости самого билета.
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