Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля 2023 года

Работаем над ошибками! Неделя начнется с того, что мы все получим шанс что-то исправить: дуэты Меркурий-Марс и Солнце – Сатурн помогут отыскать силы и время на то, чтобы вернуться к делам начала апреля, в которых мы сплоховали или растерялись.