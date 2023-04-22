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Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля 2023 года

Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля 2023 года

Работаем над ошибками! Неделя начнется с того, что мы все получим шанс что-то исправить: дуэты Меркурий-Марс и Солнце – Сатурн помогут отыскать силы и время на то, чтобы вернуться к делам начала апреля, в которых мы сплоховали или растерялись.

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