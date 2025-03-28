Прощание с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком проходит в Крыму

Прощание с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком проходит 28 марта в Крыму.Проститься с погибшим в зоне специальной военной операции (СВО) корреспондентом пришли его родственники, друзья и коллеги.
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