Спекулянты не пощадят: газовый сектор Европы вступил в решающий месяц – Bloomberg

На континенте сложилась сложная ситуация в энергетической сфере. Цены на газ выше на 50%, чем в прошлом году, и существует риск резкого скачка котировок, если хранилища не будут вовремя заполнены к следующей зиме.
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