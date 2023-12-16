Фитнес, бассейны, секции: появился список спортивных организаций для получения налогового вычета

Почти 100 физкультурно-спортивных организаций края вошли в перечень для получения налогового вычета.Минспорта России составило перечень спортивных организаций разной направленности, покупаю абонемент в которых можно получить налоговый вычет.
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