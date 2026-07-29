Watch Live: Fed Chair Warsh Explains 'Hawkish' Hold Having delivered the biggest "non-cut" surprise to markets in decades - by holding rates unchanged (markets were pricing a 35% chance of a hike) - and given Warsh’s distaste for forward guidance, he is unlikely to offer any clearer signals during the press conference.
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