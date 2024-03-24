Когда инвалюты выступят против рубля: прогнозы аналитика

Политическая, макроэкономическая и социальная стабильность в России сейчас находятся под жестким контролем, поэтому произошедшая в Москве трагедия не окажет давление на курс рубля, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Праймом».