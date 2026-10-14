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185 Гц, 9000 мА·ч, 200 и 50 Мп, а также необычное охлаждение. Смартфон OnePlus Ace 7 обрастает деталями

185 Гц, 9000 мА·ч, 200 и 50 Мп, а также необычное охлаждение. Смартфон OnePlus Ace 7 обрастает деталями

Система с двумя воздушными потоками должна снизить нагрев во время игр OnePlus готовит игровой смартфон Ace 7 со встроенным вентилятором и двухканальной системой активного охлаждения.

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