РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Владельцы развлекательного центра должны ответить по всей строгости! «Взятки и халатн...
  • Александр Николаевич
    Ответственность обязаны нести те, кто имеет барыши - арендодатели помещений и организаторы шоу. Причем ответственност...Андрей Клинцевич....
  • Василий Топчий
    Владельцев объекта  привлекут к ответственности? Привлекут к ответственности приёмную комиссию? «Взятки и халатн...

Группа быстрого реагирования ЧОП, охранявшего «Крокус Сити Холл», базировалась в соседнем с ним здании, но не выехала на место во время теракта

Группа быстрого реагирования ЧОП, охранявшего «Крокус Сити Холл», базировалась в соседнем с ним здании, но не выехала на место во время теракта

Глава комитета Госдумы по информполитике А. Хинштейн рассказал, что ООО «ЧОП «Крокус Профи» имело в своем арсенале служебное оружие, однако охранники на месте несли службу без него и без спецсредств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх