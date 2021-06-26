Михаил Хазин. О риторических вопросах

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаМихаил Хазин. О риторических вопросах Я, как известно, совершенно не политолог. Но немножко разбираюсь в экономике и государственном управлении.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена Георгиевна БорисоваА как всё это связано с неожиданным ростом числа зараженных (да еще с сильным намеком на индийский штамм) и переход к принудительной вакцинации, которая вызывает резкий всплеск антивластных настроений в обществе? И всё в абсолютно неподходящих погодных условиях - но по времени - незадолго до встречи в Женеве (а потом быстро отыгрывать вроде как не кошерно).Александр Иноземцев+100!odyssey2006 odyssey2007Пора напомнить про 7 тысяч убиенных советских воинов британцами 2 мая 1945 года близ г. Любек. Скрипали потом уже. Сначала верните долг - за каждого убитого советского солдата - 1 кв. км. территории Великобритании. И шутить тут не о чем. Нет срока давности за такие преступления.odyssey2006 odyssey2007Санкцию на их уьийство давал лично У. Черчилль. И это была его фатальная ошибка.odyssey2006 odyssey2007Время пошлоКомментировать
Свежие комментарии