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Михаил Хазин. О риторических вопросах

Михаил Хазин. О риторических вопросах

Я, как известно, совершенно не политолог. Но немножко разбираюсь в экономике и государственном управлении.

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Елена Георгиевна Борисова
А как всё это связано с неожиданным ростом числа зараженных (да еще с сильным намеком на индийский штамм) и переход к принудительной вакцинации, которая вызывает резкий всплеск антивластных настроений в обществе? И всё в абсолютно неподходящих погодных условиях - но по времени - незадолго до встречи в Женеве (а потом быстро отыгрывать вроде как не кошерно).
Александр Иноземцев
+100!
odyssey2006 odyssey2007
Пора напомнить про 7 тысяч убиенных советских воинов британцами 2 мая 1945 года близ г. Любек. Скрипали потом уже. Сначала верните долг - за каждого убитого советского солдата - 1 кв. км. территории Великобритании. И шутить тут не о чем. Нет срока давности за такие преступления.
odyssey2006 odyssey2007
Санкцию на их уьийство давал лично У. Черчилль. И это была его фатальная ошибка.
odyssey2006 odyssey2007
Время пошло

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