"Пульс Планеты"

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Искушение Кремля дружбой с США

Искушение Кремля дружбой с США

Во время визита Зеленского в США тема военного конфликта на Донбассе особо не всплывала. Вроде бы и так всё понятно: Вашингтон стоит горой за территориальную целостность Украины и разделяет точку зрения Киева о российской агрессии на Донбассе.

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Альбина Колесникова
Америка действует как собака на сене сами не хотят и другим не дают.
Иван
Александр Лисовский
" ..... Искушение для Кремля большое. Выдержит ли он посулы Вашингтона? .... " ..... Если смешать 200 г водки " Мягков " и 200 г виски " Jack Daniel*s ", утром можно ощутить всю тяжесть российско - американских отношений .

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