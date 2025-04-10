Полиция накрыла крупную нарколабораторию в Невском районе Петербурга. Оттуда правоохранители вывезли 43 кг запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Полиция накрыла крупную нарколабораторию в Невском районе Петербурга. Оттуда правоохранители вывезли 43 кг запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.