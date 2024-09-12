Боевики ВСУ в Курской области обстреливали и грабили машины мирных жителей

Боевики ВСУ во время нападения на Курскую область обстреливали и грабили машины мирных жителей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на кадры разведывательного дрона бойцов 44-го армейского корпуса.
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