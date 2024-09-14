«Купить футболиста и сотрудничать с Владом А4 – сопоставимые цифры. Но «Динамо» сэкономило». Директор агентства, работавшего с блогером – о проекте москвичей

На Форуме Taneco-2024 сооснователь и исполнительный директор коммуникационного агентства Didenok Team, сотрудничающего в том числе ютуб-звездами, рассказал о приглашении блогера Влада А4 на матчи футбольного клуба «Динамо».
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