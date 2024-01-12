Фельдшер «скорой» вытолкала россиянку из машины, не дав сопровождать годовалого внука

В селе Санаторном на Сахалине произошел конфликт между жительницей и фельдшером скорой помощи. Согласно заявлению женщины, медицинский работник не позволила ей сопроводить годовалого внука в больницу и вытолкнула ее из кареты скорой помощи.
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