Спорт Уик-Энд

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Сергей ТАШУЕВ: Кажется, Азмун в «Зените» уже не совсем мотивирован

Сергей ТАШУЕВ: Кажется, Азмун в «Зените» уже не совсем мотивирован

Дай Бог Ерохину продолжить в том же духе - это и для сборной хорошо будет Собеседник «Спорт уик-энда» - главный тренер песчанокопской «Чайки», бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев.

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