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Вместо Lada Vesta sw Cross за 1.2 миллиона | Европейский кросс-универсал с надёжным турбодизелем и полным приводом

Вместо Lada Vesta sw Cross за 1.2 миллиона | Европейский кросс-универсал с надёжным турбодизелем и полным приводом

Приветствую Друзья, Вы на втором сайте OptimaVOD'a. Как это не грустно признавать, но цены на новые автомобили с каждым разом устанавливают всё новые антирекорды, в связи с чем, становятся всё менее привлекательными для потенциального потребителя.

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