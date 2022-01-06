Вместо Lada Vesta sw Cross за 1.2 миллиона | Европейский кросс-универсал с надёжным турбодизелем и полным приводом

Приветствую Друзья, Вы на втором сайте OptimaVOD'a. Как это не грустно признавать, но цены на новые автомобили с каждым разом устанавливают всё новые антирекорды, в связи с чем, становятся всё менее привлекательными для потенциального потребителя.
Приветствую Друзья, Вы на втором сайте OptimaVOD'a. Как это не грустно признавать, но цены на новые автомобили с каждым разом устанавливают всё новые антирекорды, в связи с чем, становятся всё менее привлекательными для потенциального потребителя.
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