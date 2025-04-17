Силовики отпустили челябинского предпринимателя Жаботинского, задержанного накануне

Бизнесмен проходит по делу о хищениях в региональном Миндортрансе.В Челябинске правоохранительные органы освободили бизнесмена Константина Жаботинского, которого задержали накануне в рамках расследования уголовного дела о хищениях, связанных с деятельностью главы областного Миндортранса Алексея Нечаева.
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