ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Вы наши герои. Русские хакеры взломали базы данных разведки Великобритании

Вы наши герои. Русские хакеры взломали базы данных разведки Великобритании

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. То, что сделали наши знаменитые котики из CyberCat - это просто космос.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Респект!!!
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8 час.
Tania Еременко
Мы ВАМИ гордимся! Продолжайте своей работой помогать и бороться России против врагов! Браво!
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8 час.
Геннадий Кресов
молодцы!
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2 час.

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