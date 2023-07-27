Вы наши герои. Русские хакеры взломали базы данных разведки Великобритании

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИПолитикаПодписатьсяВы наши герои. Русские хакеры взломали базы данных разведки Великобритании Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. То, что сделали наши знаменитые котики из CyberCat - это просто космос.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСергей АлексеевРеспект!!!Ответить8 час.Tania ЕременкоМы ВАМИ гордимся! Продолжайте своей работой помогать и бороться России против врагов! Браво!Ответить8 час.Геннадий Кресовмолодцы!Ответить2 час.
Свежие комментарии