Axios: Керри покинет администрацию США, чтобы помочь Байдену на выборах

Джон Керри, специальный посланник президента Соединенных Штатов по вопросам климата намерен покинуть свой пост этой зимой, чтобы оказать помощь действующему президенту США Джо Байдену на предстоящих выборах главы государства.
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