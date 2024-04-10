Чистая прибыль МТС-банка по РСБУ за первый квартал выросла на 32%

Чистая прибыль МТС-банка по РСБУ в первом квартале 2024 года составила 3,7 млрд рублей, что на 32% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, говорится в сообщении банка со ссылкой на предварительные финансовые итоги.
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