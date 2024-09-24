Двоим фигурантам дела о теракте в Чечне дали до 25 лет колонии

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд дал двоим фигурантам дела о теракте в Чечне — Дудиеву Нажмудину и Донашеву Ибрагиму (в России оба внесены в список террористов и экстремистов) до 25 лет колонии.
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