«Пройдёмте в отделение». А там и на депортацию?

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В Подмосковье прошёл рейд по вылову мигрантов.На очереди — подмосковный Лосино-Петровский. Мигрантов в этом 30-тысячном городе немало: жители давно жалуются на то, что их родина стала перевалочным центром для нелегалов и рискует превратиться в печально знаменитые Котельники.

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