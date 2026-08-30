Баллады о спецоперации прозвучали в парке "Зарядье"

Каждая песня - исповедь героя, каждая мелодия - эхо личного подвига и признание в любви к Родине. В Москве, на главной сцене парка "Зарядье" состоялся гала-концерт Всероссийского фестиваля "Баллады специальной военной операции - Время выбрало нас".
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