Баллады о спецоперации прозвучали в парке "Зарядье"

Каждая песня - исповедь героя, каждая мелодия - эхо личного подвига и признание в любви к Родине. В Москве, на главной сцене парка "Зарядье" состоялся гала-концерт Всероссийского фестиваля "Баллады специальной военной операции - Время выбрало нас".