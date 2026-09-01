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Глава минфина Германии устроил истерику из-за теплого приема Силуанова в США

Глава минфина Германии устроил истерику из-за теплого приема Силуанова в США

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/TASS Министр финансов ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль назвал тревожным сигналом приглашение его российского коллеги Антона Силуанова на министерскую встречу "Большой двадцатки" (G20) в США.

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