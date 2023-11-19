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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анзор Кавазашвили: «Карпину давно надо было подготовить государственную программу развития футбола в России. Призыв уезжать в Европу хорош, но эти мальчики никому не нужны»

Анзор Кавазашвили: «Карпину давно надо было подготовить государственную программу развития футбола в России. Призыв уезжать в Европу хорош, но эти мальчики никому не нужны»

«Карпину не надо плакать и говорить всем футболистам: уходите в европейские клубы и играйте там для развития.

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