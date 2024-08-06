Трагедия Хиросимы и Нагасаки больше никак не связана с США

Кодекс чести самурая давно спрятан на самую дальнюю полку и пылится там вместе с независимостью Японии - формально независимой монархии, а по факту давно утратившей суверенитет маленькой страны, жителей которой в приказном порядке заставляют забывать трагические страницы собственной истории.
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