Трагедия Хиросимы и Нагасаки больше никак не связана с США

Кодекс чести самурая давно спрятан на самую дальнюю полку и пылится там вместе с независимостью Японии - формально независимой монархии, а по факту давно утратившей суверенитет маленькой страны, жителей которой в приказном порядке заставляют забывать трагические страницы собственной истории.