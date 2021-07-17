Прага (WTA). Крейчикова и Мартинцова вышли в финал

В субботу на турнире WTA в Праге Барбора Крейчикова прошла Ван Синюй. Сетка здесь. Prague Open Прага, Чехия 12 – 18 июля 2021 WTA 250 Призовой фонд – 250 000 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Тереза Мартинцова (Чехия) Грет Миннен (Бельгия) 6:3|6:4 Дата проведения 17 июля, 11.
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