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Прага (WTA). Крейчикова и Мартинцова вышли в финал

В субботу на турнире WTA в Праге Барбора Крейчикова прошла Ван Синюй. Сетка здесь. Prague Open Прага, Чехия 12 – 18 июля 2021 WTA 250 Призовой фонд – 250 000 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Тереза Мартинцова (Чехия)  Грет Миннен (Бельгия) 6:3|6:4 Дата проведения 17 июля, 11.

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