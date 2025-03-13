Бомж из Белоруссии и пожилой ялтинец обокрали продуктовый склад

Галина

Сейчас им влупят по 5 лет каждому за продукты, а истинным ворам ворочащим укарденными миллиардами, насильникам, убийцам - из госдумы, местных правителей, МВД и судей..... кишлачным преступникам особенно - свободу с порицанием..... Лихо у нас получается..... Правосудие рулит очень справедливо......... САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД В МИРЕ!!!!