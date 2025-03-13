Сотрудники МВД Крыма в Ялте задержали двух мужчин по подозрению в ограблении продуктового склада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Бомж из Белоруссии и пожилой ялтинец обокрали продуктовый склад
Комментарии
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Галина
Сейчас им влупят по 5 лет каждому за продукты, а истинным ворам ворочащим укарденными миллиардами, насильникам, убийцам - из госдумы, местных правителей, МВД и судей..... кишлачным преступникам особенно - свободу с порицанием..... Лихо у нас получается..... Правосудие рулит очень справедливо......... САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД В МИРЕ!!!!
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