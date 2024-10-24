Лукашенко предупредил Запад о передаче российских ракет хуситам

Представители Запада приезжали в Минск и проводили закрытые переговоры с руководством Белоруссии. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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