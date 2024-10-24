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Лукашенко предупредил Запад о передаче российских ракет хуситам

Лукашенко предупредил Запад о передаче российских ракет хуситам

Представители Запада приезжали в Минск и проводили закрытые переговоры с руководством Белоруссии. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Денисов
Хитрый батька &quot;пенки и сливки&quot; с заварухи снимает... Эстет бля...
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10 час.
Водолей
Я ему не верю....
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7 час.
ЮК
Юрий Казанцев
согласен.Он был всегда мутным,таким остался.
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5 час.

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