Ләйсән Галиева: Исхакыйның Польшадагы Саклык банкында калган материалларын ачыклыйсы бар

Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтыннан филология фәннәре кандидаты Ләйсән Галиева-Бәдретдинова җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе, язучы Гаяз Исхакыйның ачыкланып бетмәгән материаллары турында сөйләде.
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