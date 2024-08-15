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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Ләйсән Галиева: Исхакыйның Польшадагы Саклык банкында калган материалларын ачыклыйсы бар

Ләйсән Галиева: Исхакыйның Польшадагы Саклык банкында калган материалларын ачыклыйсы бар

Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтыннан филология фәннәре кандидаты Ләйсән Галиева-Бәдретдинова җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе, язучы Гаяз Исхакыйның ачыкланып бетмәгән материаллары турында сөйләде.

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