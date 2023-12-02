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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дражен Анзулович о матче с «Енисеем»: «Не очень понятно, кто будет у нас играть. Два лучших снайпера травмированы»

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович рассказал о готовности команды к матчу Единой лиги ВТБ против «Енисея».

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