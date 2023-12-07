Александр Козлов: соцподдержка семей и детей участников СВО позволяет повысить качество их жизни

В числе тех решений, которые предлагают семье, есть и льготы на оплату ЖКХ и капремонта Меры социальной поддержки семей и детей участников СВО позволяют повысить качество их жизни, сообщил в интервью КП депутат Московской городской думы Александр Козлов.