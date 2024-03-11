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Объем утекших персональных данных в 2023 году достиг 1,12 млрд записей

Объем утекших персональных данных в 2023 году достиг 1,12 млрд записей

Количество утекших персональных данных в прошлом году достигло 1,12 миллиарда записей. Это примерно на 60% больше показателя 2022 года, когда утекло 702 миллиона записей, передает агентство РБК со ссылкой на исследование InfoWatch.

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