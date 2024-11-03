Еще один российский спортсмен планирует сменить гражданство

В сборной Норвегии хотят видеть голкипера Хайкина. На фоне международных санкций, которые ограничили участие российских спортсменов в серьезных турнирах, увеличилось число обладателей паспорта РФ, которые не против сменить его на паспорт другой страны, чтобы продолжить выступления на серьезном уровне.
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