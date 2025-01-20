На улице Петра Алексеева работники «Магнита» спровоцировали помойку у детской площадки и церкви

«Снег растаял и сегодня открылся омерзительный вид на отходы и прочий мусор. Свалка продолжает расти и пахнуть!» Бездействие сотрудников супермаркета сети «Магнит» на улице Петра Алексеева, 17 привело к образованию помойки на участке рядом с детской площадкой, церковью и по крайней четырьмя многоквартирными домами в Смоленске.