В Тверской области сотрудники уголовного розыска задержали курьера телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска регионального Управления МВД России совместно с коллегами из Торопецкого отделения полиции МО МВД России «Западнодвинский» задержали 20-летнего молодого человека, который подозревается в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
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