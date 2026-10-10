Fire Country Season 5 Premiere Ends With A Bang: EP Talks Serious 'Fallout,' Unpacks New Characters (Grade It!)

Fire Country came back in a big way on Friday. Showrunner Eric Guggenheim takes TVLine inside the Season 5 premiere, from the new faces to that shocking ending.
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