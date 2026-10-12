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У Липецкого душителя находили телефоны жертв, но он оставался на свободе

Анатолий Седых попадал в поле зрения милиции с 1998 года. У него находили телефоны погибших женщин, но выжившие потерпевшие не смогли его опознать, а раннее биологическое исследование противоречило подозрениям.

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