Россияне резко увеличили долги по кредиткам, инвесторы ушли в депозиты. Обзор Банки.ру

Отечественные банки стали просить подтверждения приема денег в Китае, рассказывают «Ведомости». По мере усложнения расчетов с Китаем отдельные отечественные банки стали просить импортеров, желающих отправить платеж в КНР, письменное заверение, что местный банк точно примет деньги.
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