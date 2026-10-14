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Царьград

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Кофе в Адыгее подорожал на 10% — до 757 рублей за упаковку

Кофе в Адыгее подорожал на 10% — до 757 рублей за упаковку

В январе—августе 2026 года средняя цена упаковки кофе в Адыгее достигла 757 рублей, а в Краснодарском крае — 779 рублей, что на 9–10% выше прошлогоднего уровня.

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