Депутаты ГД предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы абитуриентов

Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и первый зампредседателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова (оба – "Справедливая Россия") предложили привлекать на обучение в колледжах и техникумах абитуриентов, не поступивших в вузы.
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