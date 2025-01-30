Депутаты ГД предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы абитуриентов

Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и первый зампредседателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова (оба – "Справедливая Россия") предложили привлекать на обучение в колледжах и техникумах абитуриентов, не поступивших в вузы.