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Навас пытался вернуться в «Реал» на фоне травмы Куртуа. Клуб выбрал Кепу

Навас пытался вернуться в «Реал» на фоне травмы Куртуа. Клуб выбрал Кепу

Как отмечает Marca, в августе вратарь сборной Коста-Рики сам предлагал свои услуги испанскому клубу. «Мадрид» предпочел оформить переход Кепы Аррисабалаги, арендовав этого голкипера у «Челси».

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