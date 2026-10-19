Мемориальную доску установили на доме № 3 по проспекту им. М.В. Ломоносова, где жил Илья Александрович Елсаков, погибший 26 марта 2025 года при выполнении боевых задач в районе населённого пункта Успеновка Курской области.
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