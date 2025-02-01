В саудовских школах ввели обязательное ношение национальной одежды

Министерство образования Саудовской Аравии объявило о новой политике, согласно которой учащиеся средних школ в государственных и частных учебных заведениях должны соблюдать национальный дресс-код, 31 января сообщает Саудовское агентство печати (SPA).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии