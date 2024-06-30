Томенко: инвестиции в туризм в Алтайском крае за год превысили 4 млрд рублей

В крае активно реализуют масштабные проекты в сфере туризма, в том числе с федеральной поддержкой Государственные и частные инвестиции в развитие туризма в Алтайском крае за год составили более 4 млрд рублей.
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