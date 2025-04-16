Ветеранам Великой Отечественной войны в Приангарье присвоят звания Почетных граждан региона

Ветераны Великой Отечественной войны получат звания «Почетный гражданин Иркутской области». Ранее с инициативой сделать это в Законодательное собрание обратился губернатор Игорь Кобзев, сегодня на сессии депутаты ЗС поддержали идею.
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