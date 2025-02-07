В ЦБ объяснили, зачем в оборот выпустили банкноты пять и десять рублей

Это намного выгоднее и удобнее, говорят в Центробанке Банкноты номиналом пять и десять рублей снова появились в обороте, так как люди предпочитают бумажные деньги, а их производство выгоднее, чем выпуск монет, сообщили в Telegram-канале Центробанка.