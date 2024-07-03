Улица Вавилова в Красноярске закрыта до конца сентября из-за ремонта системы отопления

В Красноярске на месяц перекрыто движение транспорта на участке улицы Вавилова. Работы проводятся в связи с ремонтом тепловых сетей, который должен улучшить качество тепло- и водоснабжения нескольких десятков объектов к началу отопительного сезона.
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