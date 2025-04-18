Суд наложил запрет на регистрационные действия на Mercedes семьи Шамарина

На автомобиль Mercedes, который принадлежит семье осужденного накануне за взяточничество экс-начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина, наложен запрет на регистрационные действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.
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