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Суд наложил запрет на регистрационные действия на Mercedes семьи Шамарина

Суд наложил запрет на регистрационные действия на Mercedes семьи Шамарина

На автомобиль Mercedes, который принадлежит семье осужденного накануне за взяточничество экс-начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина, наложен запрет на регистрационные действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

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